Футбол
МК-Спорт«Спартак» подал заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА
Московский «Спартак» подал заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, назвавшего Луиса Адриано «обезьяной» в сообщении в Twitter. Напомним, летом состоялся контрольный матч между «Спартаком» и ЦСКА.
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В «Спартаке» не комментируют подачу заявления в прокуратуру на фаната ЦСКА
Спорт-Экспрессвчера в 09:26
Суд 27 сентября рассмотрит дело Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной
Sport24.ruвчера в 09:37
«Спартак» намерен наказать журналиста Малосолова за расизм, заседание суда 27 сентября
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Дело об экстремизме против А.Малосолова возбудили после обращения гендиректора ФК «Спартак» Т.Цорна
Агентство Москвавчера в 10:18
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Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
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Официально: актриса, журналистка, телеведущая, экс-кандитат в президенты России Ксения Собчак и поэт, режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой.
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Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановили работу несколько десятков школ и детсадов.
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Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Экономика
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Контракты на строительство четырех культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово, которые должен был строить «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко.
РБК 06:06
Политика
В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами.
RT на русском 06:28
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
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Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад
Gazeta.SPb вчера в 08:52
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Техподдержка Sony: Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в PS Store
13 сентября представители Activision заявили, что российские PS4-игроки не могут принять участия в раннем бета-тестировании Call of Duty: Modern Warfare из-за Sony.
News.ru 06:52
Происшествия
Арестованы главврач больницы и хирург: скандал в Нижегородской области
Помимо балахнинского медика, в деле фигурирует хирург из больницы скорой помощи Дзержинска.
REGNUM вчера в 19:41
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
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«Роскачество» опубликовало новый рейтинг смартфонов российского рынка
Напомним, прошлый рейтинг смартфонов «Роскачество» опубликовало 18 июня 2019 года. первые три позиции тогда также заняли смартфоны Samsung Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
РИА Новости вчера в 23:30
Здоровье
Медики ОДКБ объявили итальянскую забастовку
Руководители четырех отделений записали видеообращение, в котором объявили итальянскую забастовку.
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Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
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Cyber.sports.ru 04:53
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Захарова: Абхазия и Южная Осетия состоялись как государства
Захарова \: Абхазия и Южная Осетия состоялись как государства Президентские выборы в Абхазии свидетельствует о том, что республика состоялась как свободное и независимое государство, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
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Технологии
Россиян предупредили о проблемах с доступом к сайтам
По данным экспертов, неудобства с доступом к порталам могут возникнуть у миллионов россиян.
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Бритни Спирс отдохнула от семейных проблем на пляже в Гонолулу
Бритни Спирс отправилась на Гавайи, чтобы отдохнуть от семейных проблем.
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