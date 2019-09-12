Московский «Спартак» подал заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, назвавшего Луиса Адриано «обезьяной» в сообщении в Twitter. Напомним, летом состоялся контрольный матч между «Спартаком» и ЦСКА.

«Спартак» подал заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА

Политика В Москве назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков оказалась вакантной после увольнения Юрия Девяткина.

Политика Глава ДНР заявил о цели войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Энергетика Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому» Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Экономика Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.

Политика «Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года.

Политика Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.

Происшествия В Москве рассматривают дело обвиняемого в нанесении травмы омоновцу Тверской суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению дела Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Армия и оружие В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Политика Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».

Интернет Mail.ru Group запускает собственный мессенджер для компаний Фото: biz.mail.ru/myteam/ Mail.ru Group сообщила о запуске собственного корпоративного мессенджера MyTeam, который позволит компаниям упростить рабочие процессы.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Экономика Кудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства Прямой эффект от расходов на реализацию нацпроектов для роста экономики составит всего 0,2% ВВП в год в 2019–2021 годах, оценили ранее экономисты Альфа-банка.

Общество Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.

Происшествия У берегов США перевернулось судно с тысячами автомобилей на борту В водах Атлантики, недалеко от берегов штата Джорджия, опрокинулось на бок грузовое судно Golden Ray.

Наука В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека Международная группа ученых смогла создать в китайской лаборатории химерный эмбрион человека и обезьяны.