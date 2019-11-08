Футбол
Матч ТВ«Спартак» подписал партнерское соглашение с бывшим клубом Тедеско
Московский «Спартак» объявил о начале сотрудничества с немецким футбольным клубом «Эрцгебирге» из второй бундеслиги.
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Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
Для покупателей кроссовер представлен в четырех версиях, стоимость которых от 495 000 до 649 000 рупий, что в российском эквиваленте равно от 450 до 600 тысяч рублей.
Car.ru 09:47
Футбол
Гвардиола назвал «Ливерпуль» сильнейшей командой в мире
ProstoProSport 12:27
Баскетбол
Карри может пропустить весь сезон
По первоначальному прогнозу, Карри на восстановление после травмы требовалось три месяца.
Чемпионат 14:59
Хоккей
3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»
Чемпионат вчера в 21:47
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Баскетбол
ЦСКА потерпел неожиданное поражение от АСВЕЛа в матче Евролиги
Поздней ночью 9 ноября мск во Франции завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал ЦСКА.
Чемпионат 16:59
Здоровье
Минздрав уточнил критерии рождения детей
Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Discover24 вчера в 02:05
Общество
61-летняя Шэрон Стоун показала грудь на сцене
Декольте актрисы было таким глубоким, что ничего не скрывало. Провокационные наряды Шэрон Стоун заставляют забыть о ее возрасте.
Wday.ru 11:30
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России на Черном море
21 октября самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили длительные полеты вблизи Калининградской области.
Известия 18:39
Кино
Егор Крид впервые снялся в кино
Егор снялся в романтической комедии Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина». Его партнершей по кадру стала 37-летняя Юлия Александрова.
StarHit.ru 17:00
Общество
Самолет с семьей россиянина Лисова на борту приземлился в Хабаровске
Самолет, на борту которого находится россиянин Денис Лисов, который в апреле вывез в Польшу своих детей, ранее помещенных органами ювенальной юстиции Швеции в приемную семью, утром в субботу приземлился в аэропорту Хабаровска, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
ТАСС 18:20
Спорт
Глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх
Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх будет принят до конца 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:34
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 02:37
Здоровье
Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам «вишневой» зимой
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур.
РИА Новости 10:59
Футбол
Стерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.
Metaratings вчера в 06:06
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Энергетика
В России ускорился рост цен на дизельное топливо
Как следует из материалов, за неделю с 28 октября по 5 ноября средние розничные цены на дизельное топливо выросли на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
DP.RU 08:54
Политика
Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ 09:09
Общество
Пермскую квартиру кировского экс-губернатора Белых выставили на торги
Общественное телевидение России 14:38
Происшествия
В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета
При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 19:41
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru вчера в 04:56
Футбол
«Хоффенхайм» обыграл «Кельн» и вышел на второе место в Бундеслиге
«Хоффенхайм» поднялся на второе место в турнирной таблице Бундеслиги (20 очков), «Кельн» занимает 17-ю позицию (7 очков).
Sport24.ru 16:29
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Шоу-бизнес
Суд не стал расторгать брак Лолиты
Басманный районный суд Москвы отказался расторгнуть брак российской певицы Лолиты Милявской и спортсмена Дмитрия Иванова.
News.ru 10:23
Авто
Volkswagen Touareg стал доступнее
Автоновости дня 06 ноября в 08:17