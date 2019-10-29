РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RU«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с «Локомотивом»

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 27 октября
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
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Московский «Спартак» поделился видеороликом о дерби с «Локомотивом» (3:0) в рамках 14-го тура РПЛ.
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