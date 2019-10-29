Московский «Спартак» поделился видеороликом о дерби с «Локомотивом» (3:0) в рамках 14-го тура РПЛ.

«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с «Локомотивом»

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