"Спартак" опубликовал видео, в котором показал, что осталось за кадром матча 16-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". После поединка известный актер Дмитрий Назаров посвятил песню победе "красно-белых".

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча c «Крыльями Советов»

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