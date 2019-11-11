Пресс-служба московского "Спартака" на клубном канале в YouTube опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (2:0).

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Крыльями Советов»

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