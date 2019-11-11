Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Крыльями Советов»

Спартак — Крылья Советов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 9 ноября
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
3′
46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
71′
Срджан Мияйлович
74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
77′
Алекс Крал
80′
82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
84′
Наиль Умяров
Гус Тил
90′
2 фото
Пресс-служба московского "Спартака" на клубном канале в YouTube опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (2:0).
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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Крыльями Советов»

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