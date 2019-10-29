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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 27 октября
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
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Пресс-служба московского «Спартака» в ролике на клубном канале в YouTube показала, что осталось за кадром поединка 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».
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