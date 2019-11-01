Футбол
Спорт-Экспресс«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
«Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1). В частности, в ролике запечатлено поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на бровке, а также радость болельщиков и игроков после финального свистка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак» показал, что осталось за кадром победного кубкового матча с «Ростовом»
Чемпионатвчера в 15:06
«Спартак» показал фрагменты победного матча с «Ростовом», которые остались за кадром
Евро-футбол.рувчера в 15:04
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
Газета.Ru 01:31
Общество
Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на надгробном камне ее изображение.
BFM.ru 05:52
Экономика
В Госдуме хотят выплачивать пенсионный продукт предпенсионерам
В РФ проходит пенсионная реформа, направленная на повышение пенсионного возраста — он постепенно должен достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
REGNUM 30 октября в 04:52
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
ТВ Центр 31 октября в 13:47
Происшествия
Самолет экстренно сел в Москве из-за трещины на лобовом стекле
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Баку, экстренно сел на запасном аэродроме в столице.
РЕН ТВ 05:02
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 31 октября в 03:01
Гаджеты
Бренд Redmi представил бюджетный 40-дюймовый телевизор
Astera вчера в 12:31
Общество
Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России
На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
Происшествия
Больше 30 детей отравились в отеле в Казани
Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану.
Газета.Ru 03:17
Политика
Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Lenta.ru 04:23
Здоровье
Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут
В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
REGNUM 31 октября в 13:01
Политика
Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе
Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
RT на русском 05:52
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии впервые показала лицо сына
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:15
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета 01:25
Транспорт
Минтранс представил оператора железнодорожных перевозок в Крым
BFM.ru вчера в 23:43
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Наука
Вакцина от кори защищает от многих других заболеваний, доказали ученые
Получены подтверждения того, что вирус кори наносит тяжелый ущерб всей иммунной системе, а вакцина от него может защитить организм от последующего развития многих других заболеваний.
РИА Новости вчера в 07:06
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru 31 октября в 16:33
Происшествия
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Российская газета вчера в 23:25
Футбол
Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола
Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
Спорт-Экспресс 31 октября в 17:10
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Общество
Синоптики предупредили о сильном ветре в праздничные выходные
В воскресенье и понедельник в столичном регионе прогнозируется ветер с порывами 12-17 метров в секунду.
Москва 24 04:33
Политика
В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Самая высокая зарплата в настоящий момент предлагается в Москве специалисту Senior iOSdeveloper / Ведущий iOS-разработчик - от 300 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
Российский школьник пырнул ножом одноклассника
Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Lenta.ru 04:45
Происшествия
Пустившего убийцу охранника детсада в Нарьян-Маре отправили в СИЗО
Охранника детского сада в Нарьян-Маре отправили под арест на два месяца за то, что он пропустил в учреждение подозреваемого в убийстве ребенка мужчину.
Телеканал 360° 05:37
Политика
Кремль прокомментировал требование репараций Украине за Донбасс
Ранее Криклий заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украины после войны на Донбассе.
Ореанда-Новости вчера в 09:18