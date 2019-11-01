Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, 31 октября
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
«Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1). В частности, в ролике запечатлено поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на бровке, а также радость болельщиков и игроков после финального свистка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» - «Ростов». Live». Специальный репортаж

Матч ТВвчера в 12:40

«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»

Спорт-Экспрессвчера в 14:08

«Спартак» показал, что осталось за кадром победного кубкового матча с «Ростовом»

Чемпионатвчера в 15:06

«Спартак» показал, что осталось за кадром победной игры против «Ростова»

Sport24.ruвчера в 14:25

«Спартак» показал, что осталось за кадром кубкового матча с «Ростовом»

Sportbox.RUвчера в 15:01

«Спартак» - «Ростов»: видео за кадром от «красно-белых»

Soccer.ruвчера в 14:33

«Спартак» показал фрагменты победного матча с «Ростовом», которые остались за кадром

Евро-футбол.рувчера в 15:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

Газета.Ru 01:31
Общество

Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии

Актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на надгробном камне ее изображение.
BFM.ru 05:52
Экономика

В Госдуме хотят выплачивать пенсионный продукт предпенсионерам

В РФ проходит пенсионная реформа, направленная на повышение пенсионного возраста — он постепенно должен достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
REGNUM 30 октября в 04:52
Кино

Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

ТВ Центр 31 октября в 13:47
Происшествия

Самолет экстренно сел в Москве из-за трещины на лобовом стекле

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Баку, экстренно сел на запасном аэродроме в столице.
РЕН ТВ 05:02
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III

РБК 04:28
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 31 октября в 03:01
Гаджеты

Бренд Redmi представил бюджетный 40-дюймовый телевизор

Astera вчера в 12:31
Общество

Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России

На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
Происшествия

Больше 30 детей отравились в отеле в Казани

Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану.
Газета.Ru 03:17
Политика

Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Lenta.ru 04:23
Здоровье

Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут

В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
REGNUM 31 октября в 13:01
Политика

Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе

Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
RT на русском 05:52
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии впервые показала лицо сына

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:15
Общество

Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета 01:25
Транспорт

Минтранс представил оператора железнодорожных перевозок в Крым

BFM.ru вчера в 23:43
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Наука

Вакцина от кори защищает от многих других заболеваний, доказали ученые

Получены подтверждения того, что вирус кори наносит тяжелый ущерб всей иммунной системе, а вакцина от него может защитить организм от последующего развития многих других заболеваний.
РИА Новости вчера в 07:06
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru 31 октября в 16:33
Происшествия

Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа

Российская газета вчера в 23:25
Футбол

Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола

Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
Спорт-Экспресс 31 октября в 17:10
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Общество

Синоптики предупредили о сильном ветре в праздничные выходные

В воскресенье и понедельник в столичном регионе прогнозируется ветер с порывами 12-17 метров в секунду.
Москва 24 04:33
Политика

В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Самая высокая зарплата в настоящий момент предлагается в Москве специалисту Senior iOSdeveloper / Ведущий iOS-разработчик - от 300 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

Российский школьник пырнул ножом одноклассника

Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Lenta.ru 04:45
Происшествия

Пустившего убийцу охранника детсада в Нарьян-Маре отправили в СИЗО

Охранника детского сада в Нарьян-Маре отправили под арест на два месяца за то, что он пропустил в учреждение подозреваемого в убийстве ребенка мужчину.
Телеканал 360° 05:37
Политика

Кремль прокомментировал требование репараций Украине за Донбасс

Ранее Криклий заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украины после войны на Донбассе.
Ореанда-Новости вчера в 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное