Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
«Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1). В частности, в ролике запечатлено поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на бровке, а также радость болельщиков и игроков после финального свистка.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Спартак» - «Ростов». Live». Специальный репортаж

Матч ТВ12:40

«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»

Спорт-Экспресс14:08

«Спартак» показал, что осталось за кадром победного кубкового матча с «Ростовом»

Чемпионат15:06

«Спартак» показал, что осталось за кадром победной игры против «Ростова»

Sport24.ru14:25

«Спартак» показал, что осталось за кадром кубкового матча с «Ростовом»

Sportbox.RU15:01

«Спартак» - «Ростов»: видео за кадром от «красно-белых»

Soccer.ru14:33

«Спартак» показал фрагменты победного матча с «Ростовом», которые остались за кадром

Евро-футбол.ру15:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:16, Вашингтон
Происшествия

SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Общество

В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными ради эксперимента

Петербург может принять участие в эксперименте Минэкономразвития, в рамках которого организации не смогут рассчитываться наличными деньгами с физлицами за работу и оказанные услуги.
Мойка78 11:31
Киберспорт

Анонс World of Warcraft: Shadowlands. Сильвана рушит вселенную

В анонсирующем ролике дополнения Shadowlands Сильвана отправилась в Цитадель Ледяной короны, где темная эльфийка бросила вызов Высшему Лорду Болвару Фордрагону, нынешнему Королю-личу.
Cyber.sports.ru 15:39
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Гаджеты

IPhone 12 станет самым впечатляющим обновлением дизайна Apple за десять лет

Смартфоны Apple 2020 года станут самым крупным обновлением дизайна iPhone за последние годы.
iXBT.com 12:15
Культура

Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин

Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU 08:18
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru 13:54
Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Баскетбол

ЦСКА победил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
RT на русском 15:19
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Политика

В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
Известия 15:41
Гаджеты

Intel прекращает выпуск мини-компьютеров NUC на платформе Cannon Lake

Мини-компьютеры Crimson Canyon были представлены менее года назад. И вот теперь говорится, что их выпуск вскоре будет прекращён.
3DNews 08:06
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Авто

BMW и Mercedes-Benz потроллили друг друга в честь Хэллоуина

На фотографии изображён Mercedes-Benz, укрытый чехлом с изображением BMW.
FormaCar 09:30
Шоу-бизнес

Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили

Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма вчера в 05:17
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Общество

Режим для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Новый налоговый режим — налог на профессиональный доход для самозанятых граждан, запущенный в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане в 2019 году, может быть распространен на всю страну с 1 июля 2020 года.
BFM.ru 13:13
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском 09:20
Происшествия

В Нарьян-Маре задержали впустившего убийцу в детский сад охранника

В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в учреждение убийцу ребенка.
Известия 05:55
Гаджеты

Смартфоны на Android поразил новый вирус

Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.
Восток-Медиа 09:25
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России

В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Политика

Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Шоу-бизнес

После долгого перерыва Алла Пугачева даст концерт в Минске

Как известно, певица давно не ездила на гастроли и на вопрос журналистов о том, не переживает ли она перед концертом в Минске, Пугачева ответила, что почти «умирает от страха».
Подмосковье Сегодня 14:30
Происшествия

В жилом доме в центре Москвы произошел пожар

По информации экстренных служб, в 15:19 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в восьмиэтажном жилом доме по адресу Большая Сухаревская площадь, 16/18, стр. 2. Пожар начался в одной из квартир второго этажа.
РБК 09:47
Кино

Бекмамбетов выступил с критикой в адрес блогера BadComedian

NewInform вчера в 22:32
Армия и оружие

Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа

Согласно публикации в Twitter, ракеты были направлены на приграничные израильские населенные пункты, а затем перехвачены Израилем с помощью системы ПВО «Железный купол».
Известия 16:11
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Футбол

Маурицио Сарри: «Мне не нравится ВАР»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мыслями о системе видеопомощи арбитрам (ВАР).
Sports.ru 14:22
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Энергетика

«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»

Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное