Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
«Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1). В частности, в ролике запечатлено поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на бровке, а также радость болельщиков и игроков после финального свистка.
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