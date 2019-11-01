Футбол
Спорт-Экспресс«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
«Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1). В частности, в ролике запечатлено поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на бровке, а также радость болельщиков и игроков после финального свистка.
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