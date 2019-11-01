«Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1). В частности, в ролике запечатлено поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на бровке, а также радость болельщиков и игроков после финального свистка.

«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»

Общество В России вступил в силу закон о надежной работе интернета 1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.

Кино Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".

Экономика В России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.

Шоу-бизнес Джигурда вызвал Малахова на бой Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, чтобы остановить «оскорбляющую нормальных людей малахОвщину».

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Политика Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах» МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства бывшего экс-мэра Киселевска Следственный комитет опубликовал видео с места убийства бывшего мэра Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева.

Музыка В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно Четвёртый выпуск слепых прослушиваний телешоу "Голос" показал Первый канал 1 ноября 2019 года.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Происшествия Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Армия и оружие Лавров назвал аль-Багдади «порождением США» Убитый глава ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади является порождением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кино Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

Футбол Дубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «Зволле» «Аякс» победил «Зволле» в 12-м туре чемпионата Нидерландов. Встреча прошла в Зволле и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Армия и оружие Российские подлодки проводят плановые учения в Северной Атлантике Как сказал источник агентства Интерфакс, они вышли в Баренцево и Норвежское моря.

Армия и оружие Из сектора Газа выпущена ракета по Израилю Сегодня вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю.

Происшествия Убитые мигранты в британском Эссексе оказались вьетнамцами По сообщению полиции Эссекса, все 39 убитых мигрантов, обнаруженных ранее в транспортном контейнере, являются вьетнамцами, а не китайцами, как заявлялось до этого, 1 ноября передает агентство Reuters.

Политика Израиль экстрадирует российского хакера Буркова в США В среду, 30 октября, стало известно о том, что министр юстиции Израиля подписал соглашение об экстрадиции в США Алексея Буркова, которого подозревают в киберпреступлениях.