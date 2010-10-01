В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» гостил у «Краснодара». Москвичи потерпели пятое поражение подряд в премьер-лиге — 1:2.

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Краснодаром»

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