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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Краснодаром»

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В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» гостил у «Краснодара». Москвичи потерпели пятое поражение подряд в премьер-лиге — 1:2.
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