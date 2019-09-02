Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Зенитом»

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» показал, что осталось за кадром проигранного матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом»

Sport24.ru13:42

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Зенитом»

Чемпионат13:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:20, Вашингтон
Театры

Вадим Верник стал заместителем худрука МХТ им. Чехова

Россия – Культура 07:29
Происшествия

Полиция задержала Любовь Соболь

Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.
Ведомости 16:14
Общество

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Происшествия

В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика

РИА Новости 12:47
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

RT на русском 10:53
Игры

Эротический боевик Subverse передумали выпускать в ранний доступ

В ходе кампании на Kickstarter создатели эротической научно-фантастической игры Subverse обещали ранний доступ к боевику всем вкладчикам.
Игромания.ру 15:15
Общество

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Интерфакс 09:12
Политика

Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта

Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Политика

Зеленский поручил отменить на Украине мораторий на продажу земли

Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил отменить в стране мораторий на продажу земли – он предложил до 1 октября 2019 года внести в украинский парламент законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.
Expert.ru 08:31
Общество

Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа

Британский рок-музыкант, автор текстов и музыки группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в понедельник вечером с мини-концертом в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у здания МВД Великобритании в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:40
Шоу-бизнес

Поклонская прокомментировала развод

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Хоккей

«Спартак» проиграл в стартовом матче под руководством Знарка

Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.
Российская газета 15:53
Политика

В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Шоу-бизнес

Волочкова пришла в школу к дочери на 1 сентября без лифчика

Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз своей дочери Ариадне и пришла к ней в школу прямо на занятия в школе.
Народные новости 12:14
Авто

Фирма ZF испытала управляемую заднюю ось на пикапе

Компания ZF предоставила изданию The Fast Lane Truck эксклюзивную возможность испытать на полигоне необычный прототип: пикап Ford F-150, оснащённый управляемой задней осью — AKC.
Драйв 05:51
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Общество

В Краснодаре открыли школу с 24 первыми классами – от «А» до «Ш»

Рекордное количество первых классов набрали в краснодарской школе на улице Героя Аверкиева, 32.
Фонтанка.Ру 07:56
Музыка

Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского «3-е сентября» безвкусицей

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что песня эстрадного певца Михаила Шуфутинского "3 сентября", ставшая поводом для многочисленных шуток в интернете, становится популярным предлогом для обсуждения лишь раз в году и разговоры об этом являются безвкусицей.
РИА Новости 13:10
Здоровье

Паниковать не стоит? Врач раскрыла, почему Москву наводнили мобильные флюрографы

Жителей Москвы оповестили о появлении в столице мобильных флюрографов и предложили не откладывать их посещение.
Царьград 14:59
Политика

Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу

Президент России Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка жителей региона.
RT на русском 14:40
Гаджеты

В РФ начинаются продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro

В РФ начинаются продажи нового смартфона компании Xiaomi, модель Mi 9T Pro получила топовый чипсет Snapdragon 855 от Qualcomm.
Актуальные Новости 08:25
Футбол

«Рубин» объявил о переходе Ташаева

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Чемпионат 15:05
Здоровье

Что расскажет язык о ваших болезнях

Некоторые заболевания можно распознать по состоянию, цвету и даже запаху языка.
Московский Комсомолец 03:01
Интернет

Facebook откажется от счетчика лайков

Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика

Польша и США подписали декларацию о безопасности сетей 5G

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в понедельник, 2 сентября, подписал двустороннюю декларацию о «безопасности создания сетей пятого поколения».
NewInform 10:45
Общество

Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане

Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Трехкратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное