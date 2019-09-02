Футбол
Чемпионат«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Зенитом»
Аяз Гулиев
|3′
Айртон Дантас
|15′
|27′
Магомед Оздоев
|41′
Юрий Жирков
|44′
Эмильяно Ариэль Ригони
|46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
|54′
Юрий Жирков
|61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
|64′
|66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
|74′
|76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
|83′
|85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
19
Понсе
47
Зобнин
8
Тил
54
Умяров
25
Мельгарехо
20
Шюррле
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
27
Оздоев
5
Барриос
14
Кузяев
17
Шатов
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:20, Вашингтон
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