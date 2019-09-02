Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Зенитом»

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