Футболисты «Спартака» продолжают готовиться к полуфиналу Кубка России с «Зенитом».

«Спартак» показал, как готовится к полуфиналу Кубка России с «Зенитом»

Наука Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. 3

Общество ВОЗ выявила рекордное число случаев коронавируса за сутки Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост случаев CoViD-19 в мире, за минувшие сутки в мире болезнь обнаружена у 237 743 человек. 1

Футбол «Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.

Происшествия В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо» Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург. 88

Политика Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго. 27

Футбол «Аталанта» установила ценник на Малиновского La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Аталанта" установила трансферную стоимость на полузащитника Руслана Малиновского.

Футбол За шутку про «Спартак» гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч Maksim Konstantinov / Global Look Press Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев получил замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей за высказывание про московский "Спартак". 8

Общество Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем В Гвинейском заливе у берегов Нигерии атакован танкер Curacao Trader.

Авто Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей Как уточняет пресс-служба Росстандарта, из-за возможных проблем с модулем антиблокировочной системы тормозов под кампанию подпадают 18 563 транспортных средства, которые выпускались в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года. 12

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны» Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов. 6

Космос Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами НАСА 1 августа Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию с двумя астронавтами НАСА 1 августа, его возвращение на Землю после первого испытательного пилотируемого полета ожидается 2 августа, если позволит погода, сообщил в пятницу глава НАСА Джим Брайденстайн. 1

Футбол Состоялась первая жеребьевка нового розыгрыша Лиги чемпионов Итоги жеребьевки выглядят следующим образом: Чемпион Сан-Марино — чемпион Северной Ирландии Чемпион Косово — чемпион Андорры Полуфиналы мини-турнира состоятся 8 августа, финал — 11 августа.

Общество Названы самые безопасные страны для туризма в 2020 году Согласно списку, самый низкий индекс преступности в Катаре, который составляет 11,9 балла, а индекс безопасности этой страны – 88,1 балла.

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 785

Армия и оружие Военные США преследовали российские броневики в Сирии По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,6K

Шоу-бизнес Татьяна Лазарева впервые показала сына Старшему сыну телеведущей исполнилось 25 лет, и 22 года назад Татьяна расписалась с Михаилом Шацем, с которым все это время живет в счастливом браке.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства. 7