Коронавирус
Soccer.ru«Спартак» показал, как готовится к полуфиналу Кубка России с «Зенитом»
Футболисты «Спартака» продолжают готовиться к полуфиналу Кубка России с «Зенитом».
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:55, Ашберн
Наука
Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом
Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
МонаВиста 11:29
Общество
ВОЗ выявила рекордное число случаев коронавируса за сутки
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост случаев CoViD-19 в мире, за минувшие сутки в мире болезнь обнаружена у 237 743 человек.
Life.ru 16:41
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23
Футбол
«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу
Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.
Вести.Ru 04:54
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ 10:31
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Политика
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости 11:15
Футбол
«Аталанта» установила ценник на Малиновского
La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Аталанта" установила трансферную стоимость на полузащитника Руслана Малиновского.
Soccer.ru 08:54
Футбол
За шутку про «Спартак» гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч
Maksim Konstantinov / Global Look Press Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев получил замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей за высказывание про московский "Спартак".
РЕН ТВ 10:34
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Общество
Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем
В Гвинейском заливе у берегов Нигерии атакован танкер Curacao Trader.
Вести.Ru 16:05
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Как уточняет пресс-служба Росстандарта, из-за возможных проблем с модулем антиблокировочной системы тормозов под кампанию подпадают 18 563 транспортных средства, которые выпускались в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.
Моя Москва.онлайн 12:57
Здоровье
В Колорадо зарегистрировали случай заболевания бубонной чумой
Случай заражения бубонной чумой впервые с 2015 года зафиксирован в штате Колорадо.
ТАСС 14:19
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами НАСА 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию с двумя астронавтами НАСА 1 августа, его возвращение на Землю после первого испытательного пилотируемого полета ожидается 2 августа, если позволит погода, сообщил в пятницу глава НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 13:35
Футбол
Состоялась первая жеребьевка нового розыгрыша Лиги чемпионов
Итоги жеребьевки выглядят следующим образом: Чемпион Сан-Марино — чемпион Северной Ирландии Чемпион Косово — чемпион Андорры Полуфиналы мини-турнира состоятся 8 августа, финал — 11 августа.
Спорт-Экспресс 06:09
Общество
Названы самые безопасные страны для туризма в 2020 году
Согласно списку, самый низкий индекс преступности в Катаре, который составляет 11,9 балла, а индекс безопасности этой страны – 88,1 балла.
SM News 16:00
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.
Lenta.ru вчера в 08:08
Автоспорт
Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Газета.Ru 06:53
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество
Малышева рассказала о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке
Малышеву поразило, что все продолжают ходить в масках, а заведения закрыты.
Общественная служба новостей 05:29
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева впервые показала сына
Старшему сыну телеведущей исполнилось 25 лет, и 22 года назад Татьяна расписалась с Михаилом Шацем, с которым все это время живет в счастливом браке.
Bimru.ru 12:51
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости 13:45
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве
Неизвестное устройство взорвалось в мусорной урне возле станции метро «Шулявская» на проспекте Победы в Киеве.
РБК 15:38
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Piter.tv 06:21
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24