Футболисты «Спартака» продолжают готовиться к полуфиналу Кубка России с «Зенитом».

«Спартак» показал, как готовится к полуфиналу Кубка России с «Зенитом»

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