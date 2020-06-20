Происшествия

Вести.RuВести.Ru«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков

Как сообщает ТАСС, "Спартак" обратился к правоохранительным органам столицы отпустить задержанных болельщиков. При этом клуб призвал своих болельщиков соблюдать все нормы правопорядка. Также клуб попросил болельщиков не посещать выездные матчи, так как это запрещено регламентом.
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Фанаты «Спартака» проводили команду в Тулу файерами и баннером. Итог: уголовное дело и аресты

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Полиция возбудила дело в связи с перекрытием фанатами дороги у стадиона «Открытие Арена»

ТАСС03:27

Джикия: «Мы готовы заплатить штрафы за болельщиков „Спартака“»

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«Спартак» выступил с заявлением в связи с задержаниями болельщиков

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Адвокат объяснил, какое наказание ждет фанатов «Спартака» за акцию в Москве

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«Готов взять всё на себя». Георгий Джикия — об уголовном деле против фанатов «Спартака»

Чемпионат12:40
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Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

BFM.ru 09:20
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Общество

Все крупные подтопления на дорогах Москвы устранены

«Все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение, устранены, но будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу», — отмечается в материале.
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Сильно похудевший Басков поразил россиян

Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
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Общество

В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих

Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры с половинной загрузкой в крупных городах региона, а также отменен двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона, сообщил на брифинге в субботу губернатор Андрей Чибис.
РИА Новости 11:48
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Футбол

«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Коммерсантъ 11:36
Происшествия

Два человека пострадали от удара молнии в парке «Коломенское» в Москве

В парке музея-заповедника «Коломенское» на юге Москвы мужчина и женщина пострадали от удара молнии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РБК 11:16
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Общество

Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления

Академик, главный кардиохирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия в интервью РЕН ТВ назвал оптимальный способ оздоровления.
МИР 24 10:41
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Хоккей

Среди игроков НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

В общей сложности у 11 игроков по результатам тестирования был выявлен коронавирус.
Vprognoze.ru 06:50
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Армия и оружие

Минобороны показало перехват бомбардировщиков ВВС США

Труд вчера в 06:08
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Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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Происшествия

На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками

RT на русском 11:01
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Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка планировала стать губернатором

Газета.Ru 12:36
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 65 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 18 июня в 03:56
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Армия и оружие

Россия получила «таблетку» от авиации НАТО

Военная часть в Бурятии получила новейшие разработки в области ПВО. РЗК «Верба» отслеживает и уничтожает любую цель.
Территория новостей 05:37
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru 02:40
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Политика

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Коммерсантъ вчера в 08:12
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Происшествия

Найдены тела детей, пропавших в Карачаево-Черкесии

19 июня в Карачаево-Черкесии в правом притоке реки Малый Зеленчук найдены тела ранее пропавших детей.
МонаВиста вчера в 06:52
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
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Футбол

Экс-нападающий ФК «Уфа» сделал дубль в самом позорном матче чемпионата

Дубль отметился в матче и бывший игрок ФК «Уфа» Антон Заболотный.
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Общество

Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения.
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Общество

Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
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Общество

Johnson & Johnson перестанет продавать косметику, высветляющую кожу

Американская компания Johnson & Johnson перестанет продавать крема, высветляющие кожу, в Азии и на Ближнем Востоке, пишет издание The New York Times.
Газета.Ru 03:15
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Экономика

Регионам выделят средства на дорожную деятельность

РИА Новости 03:43
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