Происшествия

Вести.RuВести.Ru«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков

Как сообщает ТАСС, "Спартак" обратился к правоохранительным органам столицы отпустить задержанных болельщиков. При этом клуб призвал своих болельщиков соблюдать все нормы правопорядка. Также клуб попросил болельщиков не посещать выездные матчи, так как это запрещено регламентом.
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Георгий Джикия: «Если будут штрафы для фанатов, мы узнаем всё и компенсируем»

Матч ТВ13:20

Полиция возбудила дело в связи с перекрытием фанатами дороги у стадиона «Открытие Арена»

ТАСС03:27

«Готов взять всё на себя». Георгий Джикия — об уголовном деле против фанатов «Спартака»

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Джикия: «Мы готовы заплатить штрафы за болельщиков „Спартака“»

Sport24.ru12:22

Джикия готов оплатить штраф за болельщиков «Спартака»

Спорт-Экспресс12:26

«Спартак» выступил с заявлением в связи с задержаниями болельщиков

Metaratings10:25

Против фанатов «Спартака» завели уголовное дело после файер-шоу. Клуб за них вступился, а игроки заплатят штрафы

Sports.ru11:41
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Транспорт

На юге Москвы затопило несколько дорог

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Общество

В Мурманской области смягчили режим ограничений

Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
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Наука

В Индийском океане зарождается новый континент

Континентальная кора наращивается на границах океанов и континентов, в зонах субдукции, т.е. там, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию и уходят под континент.
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Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

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Овчинников прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»

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Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

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Политика

В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru вчера в 10:24
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Происшествия

В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 15:33
Футбол

Агент Селюк: игрок «Динамо» Каборе заразился коронавирусом

Агент игрока московского "Динамо" Шарля Каборе Дмитрий Селюк рассказал о том, что его клиент заразился коронавирусом, передает Sport24.
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
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Происшествия

В Твери арестовали «вора в законе»

59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
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Футбол

Сегодня «Атлетико» встретится с «Вальядолидом»

Коэффициент на победу «Атлетико» составляет 1,38. На «Вальядолид» можно поставить по коэффициенту 10,50.
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Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать

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ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя

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Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси

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«Шахтер» снова стал чемпионом Украины

"Шахтер" в четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом Украины. Всего на счету "горняков" 13 чемпионских титулов.
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В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

"Национальные институты здравоохранения остановили клинические испытания для оценки безопасности и эффективности гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)", - говорится в заявлении на сайте NIH.
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Общество

Фото: на Дворцовой прошла генеральная репетиция парада Победы

Сегодня, 20 июня, на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Шоу-бизнес

Режиссер Сергеев обвинил Ефремова в избиении женщин

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Политика

Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

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Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

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У игроков донецкого «Олимпика» обнаружен коронавирус, матч с «Карпатами» перенесен

Матч 27-го тура чемпионата Украины «Олимпик» — «Карпаты» перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт турнира.
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