РПЛ

LiveSport.ruLiveSport.ru«Спартак» на выезде проиграл «Краснодару»

Краснодар — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Маркус Берг
3′
Сергей Петров
20′
33′
Резиуан Мирзов
45′
Джордан Ларссон
Руслан Камболов
Кайо Панталеао
46′
Кристоффер Ольссон
64′
Кристиан Рамирес
67′
69′
Джано Ананидзе
Гус Тил
Кайо Панталеао
70′
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
70′
Маркус Берг
Даниил Уткин
81′
81′
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
Ари
85′
Кайо Панталеао
89′
90′
Илья Кутепов
90′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
90′+2′
Георгий Джикия
90′+2′
Георгий Джикия
Московский «Спартак» потерпел гостевое поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России. Счет в матче уже на 3-й минуте открыли хозяева — Сулейманов с углового навесил на дальний угол вратарской «Спартака», Крал махнул мимо мяча, а Маркус Берг принял и пробил под перекладину.
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