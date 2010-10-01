Футбол

BobsoccerBobsoccer«Спартак» потратит немало сил, но справится с «Арсеналом». Прогноз на матч

«Спартак» завершает первый круг чемпионата страны матчем против «Арсенала». Игра состоится в понедельник 4 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени. Одна ничья и победа в чемпионате, победа в кубковой игре – по такому графику пока идут спартаковцы при новом главном тренере Доменико Тедеско.
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Происшествия

В Москве убит начальник Центра «Э» Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев

Москва 24 вчера в 11:22
Происшествия

ДТП с автобусом во Франции: граждане РФ не пострадали

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.
REGNUM 10:37
Политика

В офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ

Замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг сообщения о том, что в Киеве подрались глава офиса Андрей Богдан и председатель СБУ Иван Баканов.
RT на русском 03:45
Авто

Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа

В прошлом месяце Kia запустила рекламную кампанию для новой модели Optima, и теперь в Интернете появилось несколько неприкрытых фотографий.
SpeedMe вчера в 04:11
Единоборства

Глава WBO отреагировал на поражение Ковалёва от Альвареса

Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валькарсель прокомментировал итоги боя между россиянином Сергеем Ковалёвым и мексиканцем Саулем Альваресом в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
RT на русском 03:16
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:46
Политика

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что покинул Украину

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину, о чем написал на своей странице в Facebook . Он не уточнил, где находится теперь.
Znak.com 08:29
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье

Известия 07:21
Происшествия

В Таганроге локализовали пожар на предприятии

РИА Новости 10:58
Здоровье

«Альянс врачей» провел массовый пикет в Кургане

"Альянс врачей" провел массовый пикет в Кургане с требованием отставки чиновников, ответственных за закрытие отделения противотуберкулезного диспансера.
Эхо Москвы 11:03
Здоровье

Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья

Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.
Известия 09:07
Культура

Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре

В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
Культуромания 08:27
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Навка высказалась о возможной карьере Загитовой в политике

Газета.Ru 09:47
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Названы самые жуткие герои фильмов ужасов всех времен

РЕН ТВ вчера в 05:02
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Алла Пугачева устала после шоу в Минске: «Я больше не могу»

Как сообщал ранее Российский Диалог, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в Беларусь приехала на поезде, в личном вагоне, который у нее появился еще в 2001 году, а по приезду на вокзале ее встретили представители СМИ и поклонники с цветами.
Российский Диалог 10:48
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СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени

Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 01 ноября в 11:17
Происшествия

Подросток пострадал в ДТП с тремя автомобилями на юго-западе Москвы

Три легковых автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Вечерняя Москва 10:39
Общество

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

Мария Захарова назвала украинских националистов, осквернивших мемориал советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе, "зверьем".
Экономика сегодня вчера в 17:39
Происшествия

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Космос

Облака на Юпитере поднимаются над окружающей атмосферой

AstroNews.ru 01 ноября в 02:26
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Шоу-бизнес

Миша Романова рисковала потерять ребенка из-за пластической операции

Bimru.ru 10:07
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Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе VW Polo

В Китае состоялся официальный показ нового Volkswagen Tacqua — перелицованной версии компактного кроссовера T-Cross.
SpeedMe 01:16
Общество

В США опубликовали рейтинг самых популярных артистов кино

Столь резкий взлет Энистон, больше известной по достаточно старинному сериалу «Друзья», объясняется тем, что актриса наконец-то завела страницу в Instagram.
REGNUM 03:42
Фигурное катание

Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Хоккей

«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» — 9:1, отчёт о матче КХЛ

С аналогичными показателями (2+1) закончил встречу с "Динамо" Александр Кадейкин, Сакара Маннинен отдал три результативных передачи, а Кугрышев, помимо трёх пасов, ещё и забил.
Чемпионат 11:00
Наука

Инженеры создали жилет для управления роботами

ToDay News Ufa вчера в 13:52
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Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 31 октября в 07:37
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 01:00
Общество

2019 год в России может стать самым теплым в истории

2019 год в России может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru 10:55
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Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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