«Спартак» завершает первый круг чемпионата страны матчем против «Арсенала». Игра состоится в понедельник 4 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени. Одна ничья и победа в чемпионате, победа в кубковой игре – по такому графику пока идут спартаковцы при новом главном тренере Доменико Тедеско.

«Спартак» потратит немало сил, но справится с «Арсеналом». Прогноз на матч

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