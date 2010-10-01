Футбол
Bobsoccer«Спартак» потратит немало сил, но справится с «Арсеналом». Прогноз на матч
«Спартак» завершает первый круг чемпионата страны матчем против «Арсенала». Игра состоится в понедельник 4 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени. Одна ничья и победа в чемпионате, победа в кубковой игре – по такому графику пока идут спартаковцы при новом главном тренере Доменико Тедеско.
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Происшествия
В Москве убит начальник Центра «Э» Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев
Москва 24 вчера в 11:22
Происшествия
ДТП с автобусом во Франции: граждане РФ не пострадали
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.
REGNUM 10:37
Политика
В офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ
Замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг сообщения о том, что в Киеве подрались глава офиса Андрей Богдан и председатель СБУ Иван Баканов.
RT на русском 03:45
Авто
Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа
В прошлом месяце Kia запустила рекламную кампанию для новой модели Optima, и теперь в Интернете появилось несколько неприкрытых фотографий.
SpeedMe вчера в 04:11
Единоборства
Глава WBO отреагировал на поражение Ковалёва от Альвареса
Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валькарсель прокомментировал итоги боя между россиянином Сергеем Ковалёвым и мексиканцем Саулем Альваресом в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
RT на русском 03:16
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:46
Политика
Журналист Аркадий Бабченко заявил, что покинул Украину
Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину, о чем написал на своей странице в Facebook . Он не уточнил, где находится теперь.
Znak.com 08:29
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
РИА Новости 10:58
Здоровье
«Альянс врачей» провел массовый пикет в Кургане
"Альянс врачей" провел массовый пикет в Кургане с требованием отставки чиновников, ответственных за закрытие отделения противотуберкулезного диспансера.
Эхо Москвы 11:03
Здоровье
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.
Известия 09:07
Культура
Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре
В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
Культуромания 08:27
Кино
Названы самые жуткие герои фильмов ужасов всех времен
РЕН ТВ вчера в 05:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева устала после шоу в Минске: «Я больше не могу»
Как сообщал ранее Российский Диалог, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в Беларусь приехала на поезде, в личном вагоне, который у нее появился еще в 2001 году, а по приезду на вокзале ее встретили представители СМИ и поклонники с цветами.
Российский Диалог 10:48
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 01 ноября в 11:17
Происшествия
Подросток пострадал в ДТП с тремя автомобилями на юго-западе Москвы
Три легковых автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Вечерняя Москва 10:39
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Мария Захарова назвала украинских националистов, осквернивших мемориал советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе, "зверьем".
Экономика сегодня вчера в 17:39
Происшествия
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Космос
Облака на Юпитере поднимаются над окружающей атмосферой
AstroNews.ru 01 ноября в 02:26
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Авто
Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе VW Polo
В Китае состоялся официальный показ нового Volkswagen Tacqua — перелицованной версии компактного кроссовера T-Cross.
SpeedMe 01:16
Общество
В США опубликовали рейтинг самых популярных артистов кино
Столь резкий взлет Энистон, больше известной по достаточно старинному сериалу «Друзья», объясняется тем, что актриса наконец-то завела страницу в Instagram.
REGNUM 03:42
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Хоккей
«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» — 9:1, отчёт о матче КХЛ
С аналогичными показателями (2+1) закончил встречу с "Динамо" Александр Кадейкин, Сакара Маннинен отдал три результативных передачи, а Кугрышев, помимо трёх пасов, ещё и забил.
Чемпионат 11:00
Наука
Инженеры создали жилет для управления роботами
ToDay News Ufa вчера в 13:52
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 31 октября в 07:37
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 01:00
Общество
2019 год в России может стать самым теплым в истории
2019 год в России может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru 10:55