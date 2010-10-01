Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Спартак» поучаствовал во всемирной акции, изменив внешность игрокам

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Пресс-служба московского «Спартака» пририсовала усы игрокам команды, поучаствовав во всемирной акции «Мовембер».
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«Спартак» дорисовал всем игрокам усы. Вот что получилось

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«Спартак» изменил внешность своим игрокам, чтобы присоединиться к всемирной акции

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«Спартак» поучаствовал во всемирной акции, изменив внешность игрокам

Чемпионат12:53

«Спартак» изменил внешность своим игрокам, чтобы присоединиться к всемирной акции

Sportbox.RU11:22
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