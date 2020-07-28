Футбол
Известия«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста. При этом, как пишет «Спорт-Экспресс», претендентами на получение игрока также являются футбольные клубы «Локомотив», «Сочи», «Рубин» и «Зенит».
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Претенденты на игрока — «Зенит», «Локомотив», «Спартак» (где хотят видеть его связку с Соболевым), «Сочи» и «Рубин». "Динамо" проявляло интерес, но вряд ли выдержит в "гонке вооружений". (Дмитрий Симонов) Кокорин является воспитанником "Локомотива" и находился в академии клуба с 2000 по 2008 год.Спорт-Экспрессвчера в 09:10
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«Спартак» предложил Кокорину контракт сроком на три года, а «Локомотив» вступит в переговоры после 29 июля
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Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
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Evo-rus.com 01:34
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ToDay News Ufa вчера в 00:44
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В Правительстве региона с тревогой смотрят на то, что ежегодно некоторые компании снижают экспортную цену на сою.
Вести - Амурская область 00:27
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Российские школьники избили сверстницу и сняли это на видео
В российском городе Красноуральске (Свердловская область) школьники избили сверстницу и сняли это на видео.
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Футбол
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Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
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