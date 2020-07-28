Претенденты на игрока — «Зенит», «Локомотив», «Спартак» (где хотят видеть его связку с Соболевым), «Сочи» и «Рубин». "Динамо" проявляло интерес, но вряд ли выдержит в "гонке вооружений". (Дмитрий Симонов) Кокорин является воспитанником "Локомотива" и находился в академии клуба с 2000 по 2008 год.

с чего всё началось

По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста. При этом, как пишет «Спорт-Экспресс», претендентами на получение игрока также являются футбольные клубы «Локомотив», «Сочи», «Рубин» и «Зенит».

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