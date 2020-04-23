Коронавирус

Lenta.ruLenta.ru«Спартак» предложил свой стадион для борьбы с коронавирусом

Московский футбольный клуб «Спартак» может предоставить «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
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Цорн: «Спартак» готов предоставить «Открытие-Арену» врачам для борьбы с коронавирусом

Ранее гендиректор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил порталу "Фонтанка", что клуб готов при необходимости предоставить свой стадион для создания временного центра по размещению больных.
ТАСС Спорт01:01

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«Спартак» готов предоставить свой стадион для помощи медикам

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Цорн заявил о готовности «Спартака» предоставить стадион врачам для борьбы с коронавирусом

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«Спартак» готов предоставить свою арену врачам для борьбы с COVID-19

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Матч ТВ01:31

«Спартак» готов предоставить «Открытие Арену» для борьбы с коронавирусом

Metaratings02:58

Цорн: «Спартак» готов предоставить «Открытие-Арену» врачам для борьбы с коронавирусом

ТАСС Спорт01:01
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
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