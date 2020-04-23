Коронавирус

Lenta.ruLenta.ru«Спартак» предложил свой стадион для борьбы с коронавирусом

Московский футбольный клуб «Спартак» может предоставить «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
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Цорн: «Спартак» готов предоставить «Открытие-Арену» врачам для борьбы с коронавирусом

Ранее гендиректор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил порталу "Фонтанка", что клуб готов при необходимости предоставить свой стадион для создания временного центра по размещению больных.
ТАСС Спорт01:01

Подробнее о событии

«Спартак» готов предоставить свой стадион для помощи медикам

Советский спорт03:21

Цорн заявил о готовности «Спартака» предоставить стадион врачам для борьбы с коронавирусом

Чемпионат03:02

«Спартак» выразил готовность отдать «Открытие Арену» для борьбы с вирусом

РБК02:56

«Спартак» готов предоставить «Открытие Арену» для борьбы с коронавирусом

Metaratings02:58

«Спартак» готов предоставить стадион врачам для борьбы с коронавирусом

Матч ТВ01:31

«Спартак» готов предоставить свою арену врачам для борьбы с COVID-19

Вести.Ru01:30

Цорн: «Спартак» готов предоставить «Открытие-Арену» врачам для борьбы с коронавирусом

ТАСС Спорт01:01
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

НТВ вчера в 04:10
71
Общество

В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
7
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
730
Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
59
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
726
Общество

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
58
Футбол

4 футболиста «Арсенала» получили выговор за нарушение карантина

4 футболиста «Арсенала» получили выговор от клуба за нарушение карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 06:30
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
1,2K
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
463
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
238
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
4,8K
Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 21 апреля в 16:33
12K
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,3K
Здоровье

В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России

Сезонная эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева при российском Минздраве.
RT на русском вчера в 15:14
363
Здоровье

Названо новое осложнение от коронавируса

РИА Новости 06:40
8
Происшествия

Липчанин с коронавирусом убежал из городской больницы

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении жителя заболевшего коронавирусом.
Kursk.com 06:41
Экономика

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
35
Здоровье

В Курске из-за коронавируса на карантин закрыли БСМП

В курской больнице скорой медицинской помощи, по данным на вторник, 22 апреля, заразились 70 человек.
ГТРК Курск 05:33
7
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края проходят обыски

Силовые структуры проводят обыски в рабочем кабинете первого вице-премьера Михаила Сюткина.
Город342 01:24
29
Происшествия

В МВД заявили о снижении числа преступлений в Москве

Ранее стало известно, что больше всего преступлений за январь — февраль 2020 года было зафиксировано в Москве — 23,9 тыс. Об этом свидетельствуют данные МВД России, на основе которых RT составил рейтинг регионов страны по числу зарегистрированных преступлений.
RT на русском 06:59
2
Политика

Минюст внес в реестр нежелательных НПО американскую Project Harmony

Минюст России внес в перечень нежелательных американскую неправительственную организацию Project Harmony, финансирующую НКО-иноагента Центр развития социальных инициатив "Проектория".
ТАСС 05:36
2
Здоровье

Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане

Вестник Кавказа 02:08
13
Кино

Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса

Культуромания вчера в 15:29
4
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
158
Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru вчера в 09:43
912
Общество

S7 заморозила проект плавучего космодрома «Морской старт»

Авиакомпания S7 заморозила проект плавучего космодрома «Морской старт».
Телеканал RTVI 05:28
7
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Экономика

Банк России предсказал новый отток вкладов

По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50
73
Общество

Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился

Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
25
Экономика

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
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