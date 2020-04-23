Ранее гендиректор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил порталу "Фонтанка", что клуб готов при необходимости предоставить свой стадион для создания временного центра по размещению больных.

с чего всё началось

Московский футбольный клуб «Спартак» может предоставить «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

«Спартак» предложил свой стадион для борьбы с коронавирусом

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