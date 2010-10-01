Футбол
Аргументы и Факты«Спартак» примет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу
Московский «Спартак» проведет домашний матч со столичным ЦСКА в четвертьфинале Олимп – Кубка России по футболу. Как сообщает пресс-служба «Спартака», игра состоится 4 или 5 марта 2020 года на «Открытие-Арене». Точную дату и время начала встречи объявят позднее.
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Гендиректор «Ахмата»: Мне удалось извлечь шар, дающий преимущество над «Зенитом»
Советский спорт08:00
Жеребьевка определения хозяев полей 1/4 финала Кубка России состоится 22 ноября
Bookmaker-ratings.ru18 ноября в 16:24
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Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Авто
Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги
Как пишет издание «Drom» со ссылкой на базу Роспатента, ГАЗ решил продлить свидетельство на регистрацию товарного знака редкой версии Волги ГАЗ-3111, которая производилась с 1999 по 2004 год.
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Прибавка будет. В новом году вырастут выплаты работающим пенсионерам
Правда, совсем без прибавки в следующем году работающие пенсионеры не останутся.
Общество
Медведев утвердил антитабачную концепцию РФ до 2035 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию.
Происшествия
МВД пожаловалось на «целенаправленную дискредитацию полицейских»
В МВД пожаловались на дискредитацию полицейских из-за частых публикаций «фейковых новостей».
Общество
Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Культура
Анна Пармас: если хочешь спасти фильм, бери на главную роль Михалкову
Футбол
Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом
Футбол
Тамбов — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
Авто
Представили роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS
В рамках автосалона в Лос-Анджелесе немецкая марка представила сразу две новые модификации своего флагманского внедорожника GLS.
Политика
В посольстве России прокомментировали сообщения о «шпионе» в Сербии
20 ноября сербский таблоид Blic опубликовал материал, в котором говорилось, что «российский разведчик» Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного офицера Сербии.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Транспорт
Путин в четверг примет участие в открытии движения по МЦД
После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Происшествия
Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром
На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Кино
Сериал «Интерны» превратили в мультик
Новый анимационный сериал "Мультерны" на основе ситкома "Интерны" запускается на ТНТ с завтрашнего дня, 23 ноября, сообщила сегодня, 22 ноября, пресс-служба телеканала.
Финансы
Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума
В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.
Общество
Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
Российский гражданин Алексей Бурков, которого обвиняют в США в кибермошенничестве, заявил в суде через адвоката о невиновности, передает корреспондент РИА Новости.