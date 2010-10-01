Московский «Спартак» проведет домашний матч со столичным ЦСКА в четвертьфинале Олимп – Кубка России по футболу. Как сообщает пресс-служба «Спартака», игра состоится 4 или 5 марта 2020 года на «Открытие-Арене». Точную дату и время начала встречи объявят позднее.

«Спартак» примет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу

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