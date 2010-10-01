Футбол
Аргументы и Факты«Спартак» примет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу
Московский «Спартак» проведет домашний матч со столичным ЦСКА в четвертьфинале Олимп – Кубка России по футболу. Как сообщает пресс-служба «Спартака», игра состоится 4 или 5 марта 2020 года на «Открытие-Арене». Точную дату и время начала встречи объявят позднее.
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Гендиректор «Ахмата»: Мне удалось извлечь шар, дающий преимущество над «Зенитом»
Советский спорт08:00
Жеребьевка определения хозяев полей 1/4 финала Кубка России состоится 22 ноября
Bookmaker-ratings.ru18 ноября в 16:24
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Транспорт
Владимир Путин открыл движение по Московскому центральному диаметру
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
21 ноября Минздрав сообщил, что принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
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Российская школьница взяла телефон в ванную и умерла от удара током
В якутском городе Ленск 14-летняя школьница умерла от удара током, взяв телефон с собой в ванную комнату.
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В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Политика
ФСБ сообщила о сохранности сантехники на возвращенных Украине кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заверила, что военные корабли, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе, были переданы Украине на текущей неделе в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.
Наука
Движение пчелы в воде впервые описано научно
Учёные из Калифорнийского технологического института впервые описали механизм, благодаря которому пчела способна вытолкнуть себя из воды движением крыльев.
Происшествия
Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром
На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
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Шоу Victoria’s Secret официально отменили
В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
Происшествия
Мать выбросила новорожденного ребенка из окна во Владивостоке
По подозрению в убийстве задержана 37-летняя мать младенца. Она выбросила ребенка из окна восьмого этажа, малыш погиб на месте.
Общество
Таксисты, продавцы и грузчики могут исчезнуть с рынка профессий
Специалисты Института интернета рассказали о профессиях, которые находятся под угрозой исчезновения в связи с развитием новых технологий.
Армия и оружие
Новая партия: фото прибывших в Алжир танков Т-90СА появилось в Сети
Т-90СА в настоящее время составляют основу ударной мощи сухопутных войск.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Театры
Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова
Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Финансы
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар. Так считает большинство опрошенных РБК аналитиков.
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Политика
Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа
Американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что президент США Дональда Трамп не заслуживает импичмента, так как невиновен.
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Общество
В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве
До середины следующей недели в Москве сохранится солнечная погода, затем наступит ухудшение, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Песков назвал благой целью изменение порядка медосмотра водителей
При внесении изменений в порядок медосмотра водителей учли не все, но за данной инициативой стоит абсолютно благая цель — борьба с гибелью людей на дорогах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Политика
Глава МИД ФРГ не поддержал идею вывода ядерного оружия США из Германии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выступает против вывода «в одностороннем порядке» ядерного оружия США, дислоцированного на территории ФРГ.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась до белья в центре Петербурга
Популярная российская певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова разделась до нижнего белья в центре Санкт-Петербурга.
Авто
MINI рассекретил John Cooper Works GP
Внешний дизайн MINI John Cooper Works GP является ярким и спортивным благодаря расширителям колёсных арок, заднему спойлеру и 18-дюймовым легкосплавным дискам.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.