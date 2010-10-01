Футбол
Аргументы и Факты«Спартак» примет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу
Московский «Спартак» проведет домашний матч со столичным ЦСКА в четвертьфинале Олимп – Кубка России по футболу. Как сообщает пресс-служба «Спартака», игра состоится 4 или 5 марта 2020 года на «Открытие-Арене». Точную дату и время начала встречи объявят позднее.
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Гендиректор «Ахмата»: Мне удалось извлечь шар, дающий преимущество над «Зенитом»
Советский спорт08:00
Жеребьевка определения хозяев полей 1/4 финала Кубка России состоится 22 ноября
Bookmaker-ratings.ru18 ноября в 16:24
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Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Общество
Госдума приняла закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, запрещающий продажу смартфонов, компьютеров, смарт-телевизоров и других гаджетов, признанных "технически сложными", если на них отсутствует предустановленное российское программное обеспечение.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Происшествия
Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне
Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Авто
Продажи новой Hyundai Sonata стартуют онлайн
Сегодня в Москве в учебном центре Hyundai Training Academy прошла презентация восьмого поколения Hyundai Sonata.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Гаджеты
Замена экрана в Huawei Mate X обойдется в 1 000 долларов
После официального старта продаж стало известно, во сколько обойдется замена гибкого экрана.
Политика
МИД прокомментировал запрет Латвии на вещание российских СМИ
Новый запрет на вещание на территории Латвии российских СМИ является грубым нарушением международного права.
Общество
ФСБ задержала группу главарей и участников «Хизб ут-Тахрир»
ФСБ совместно с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии задержала девять участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в ходе операции на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области.
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Экономика
В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе
Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Политика
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Общество
В Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Футбол
Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом
Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
Армия и оружие
Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Армия и оружие
Джеффри назвал политику США в Сирии законной
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри высказался о спорах, которые ведутся вокруг курса политики США в отношении нефтяных сирийских месторождений.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Фигурное катание
Костомаров уверен, что ISU невыгодно менять правила в пользу России
Шоу-бизнес
Королевская семья перестала общаться с принцем Гарри и Меган Маркл
Как сообщает инсайдер изданию People, Кейт Миддлтон и принц Уильям перестали общаться с Меган Маркл и принцем Гарри.