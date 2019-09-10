Футбол
Pravda.Ru«Спартак» примет участие в турнире в США
"Спартак" примет участие в зимнем турнире в США. Красно-белые сыграют на Florida Cup против бразильских "Коринтианса" и "Палмейраса", а также клуба из Колумбии "Атлетико Насьональ". Игры пройдут на 25-тысячном стадионе "Эксплория" во Флориде.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:37, Вашингтон
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Гаджеты
Корпорация Apple презентует новые модели iPhone
МонаВиста 08:19
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по нацбезопасности Джона Болтона.
Коммерсантъ 12:07
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области
Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.
РБК 11:43
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Происшествия
В Нижегородской области горит склад горюче-смазочных материалов
"В Богородском районе происходит пожар на складе ГСМ, горят металлический и кирпичный склады в промышленной зоне, два административных здания - одноэтажное и двухэтажное, а также бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля", - сообщили в МЧС.
ТАСС 12:30
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Футбол
Ло Чельсо получил травму бедра и выбыл на полтора месяца
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Джовани Ло Чельсо получил травму, находясь в расположении национальной команды Аргентины, сообщает пресс-служба английского клуба.
Чемпионат 11:55
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Технологии
В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы
Planet Today 06:36
Политика
Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.
Ведомости 06:45
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Политика
Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах
Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
РБК 12:26
Кино
«Побег из Шоушенка» впервые покажут в российских кинотеатрах
Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.
АМИТЕЛ 10:58
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку
РИА Новости 05:02
Авто
Volkswagen представил народный электрокар ID.3
Компания Volkswagen представила первый "народный" электрокар - хэтчбек ID.3. Это первая модель на базе платформы MEB, созданной специально для электрокаров.
Quto.ru 02:24
Происшествия
В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре
Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 10:59
Хоккей
«Трактор» прервал серию побед, проиграв «Адмиралу» во Владивостоке
Челябинский обзор 08:16
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00