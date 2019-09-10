"Спартак" примет участие в зимнем турнире в США. Красно-белые сыграют на Florida Cup против бразильских "Коринтианса" и "Палмейраса", а также клуба из Колумбии "Атлетико Насьональ". Игры пройдут на 25-тысячном стадионе "Эксплория" во Флориде.

«Спартак» примет участие в турнире в США

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