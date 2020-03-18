Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Спартак» приостановил работу команды

Московский "Спартак" приостановил работу клуба в связи с паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых. "Спартак" принял решение приостановить тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта.
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«Спартак» не тренируется, Семак говорит мудрые вещи, Дзюба советует фильмы. Как РПЛ живет во время коронавируса

Sport24.ru09:30

«Спартак» приостановил тренировки на неделю

Спорт-Экспресс07:40

«Спартак» приостановил работу команды

Чемпионат07:47

«Спартак» приостановил тренировки на неделю

Матч ТВ07:59

«Спартак» приостановил тренировки на неделю из-за коронавируса

Sports.ru07:31

«Спартак» приостановил тренировки и работу команды

Sport.ru08:29

«Спартак» на неделю приостановил тренировки

Советский спорт07:52
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Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
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Российские банки начали закрывать прием вкладов в долларах

Российские банки начали закрывать прием вкладов в долларах. 18 марта об этом объявил Райффайзенбанк.
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ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

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Новая выездная форма «Ливерпуля» будет бирюзовой

Портал Footy Headlines опубликовал изображение выездной формы «Ливерпуля» на следующий сезон.
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Водитель трамвая из-за пассажиров без масок вызвал полицию

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«Аэрофлот» сократит полеты в США

"С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.
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На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
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Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
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