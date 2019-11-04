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Советский спортСоветский спорт«Спартак» проиграл «Арсеналу», потерпев первое поражение при Тедеско

Спартак — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
16′
Евгений Луценко
30′
Евгений Луценко
Илья Кутепов
Наиль Умяров
45′+2′
60′
Александр Денисов
68′
Кирилл Комбаров
Анри Хагуш
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
72′
80′
Горан Чаушич
Игорь Горбатенко
Джано Ананидзе
Аяз Гулиев
84′
85′
Евгений Луценко
Эванс Кангва
Наиль Умяров
86′
Спартак, потерпевший первое поражение под руководством Тедеско, с 18 очками расположился на девятом месте. В следующем туре Спартак на своем поле примет Крылья Советов, а Арсенал дома встретится с Зенитом.
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