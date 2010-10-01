Футбол

Спорт71Спорт71Тульский «Арсенал» обыгрывает «Спартак» со счетом 1:0

Спартак — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
16′
Евгений Луценко
30′
Евгений Луценко
Илья Кутепов
Наиль Умяров
45′+2′
60′
Александр Денисов
68′
Кирилл Комбаров
Анри Хагуш
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
72′
80′
Горан Чаушич
Игорь Горбатенко
Джано Ананидзе
Аяз Гулиев
84′
85′
Евгений Луценко
Эванс Кангва
Наиль Умяров
86′
В Москве завершился матча 15 тура РПЛ между тульским "Арсеналом" и "Спартаком".
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