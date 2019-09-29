РПЛ

Говорит МоскваГоворит Москва«Спартак» проиграл «Оренбургу» со счётом 1:2

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
У «Спартака» отличился Лоренсо Мельгарехо. Последние 20 минут матча «Оренбург» провёл в меньшинстве, на 71-й минуте арбитр удалил Даниеля Мишкича. Сейчас московский «Спартак» находится на девятом месте в чемпионате России, у него 14 очков.
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