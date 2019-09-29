Московский "Спартак" проиграл "Оренбургу" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу и потерпел четвертое поражение подряд в данном турнире. Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Оренбурга".

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