РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче Российской премьер-лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Голы забили Андрей Малых (45), Джордже Деспотович (63), Лоренсо Мельгарехо (65).
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