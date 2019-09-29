РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче чемпионата России

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Московский "Спартак" проиграл "Оренбургу" в матче 11-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Андрей Малых и Джордже Деспотович.
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