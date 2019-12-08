РПЛ
Коммерсантъ«Спартак» проиграл «Ростову» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» проиграли «Ростову» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
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