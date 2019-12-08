Футболисты московского «Спартака» проиграли «Ростову» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

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Единоборства Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.

Общество Умер 21-летний рэпер Juice WRLD Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Политика Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".

Единоборства Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера завершился вничью Только что в Саудовской Аравии завершился отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.

Политика В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.

Футбол Федотов стал главным тренером «Сочи» Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Футбол «Сочи» и «Рубин» сыграли вничью Футбольный клуб "Сочи" и казанский "Рубин" не выявили победителя в очном противостоянии на юге России. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Футбол ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда «Торпедо» "Армейцы" сделали предложение «Торпедо» по трансферу 24-летнего футболиста.ЦСКА планирует выкупить Сергеева за 400 тысяч евро.В нынешнем сезоне Сергеев в 25 матчах за "Торпедо" забил 13 голов.

Спорт Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.