Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу. В составе хозяев забитым мячом отметился Самюэль Жиго (12-я минута), у гостей отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль-Кабир (60), названный лучшим игроком встречи.

«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России по футболу

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