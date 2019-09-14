Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Открытие-Арена", завершилась со счетом 1:2.

Происшествия Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.

Происшествия В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата: из дома эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.

Единоборства Серроне и Гэтжи показали одинаковый вес, Крылов тяжелее Тейшейры В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам соперники показали одинаковый вес — 70,5 кг.

Политика В Совфеде предложили Украине войти в состав РФ Портал Life.ru сообщил о том, что член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав Российской Федерации.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Здоровье Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.

Происшествия В Японии автомобиль такси въехал в группу пешеходов По меньшей мере семь человек пострадали в центральном японском городе Нагоя в результате наезда такси на группу пешеходов.

Футбол Владелец «Фиорентины»: «Рибери в 36 лет сыграл лучше Роналду!» Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо дал комментарий после домашней ничьей с «Ювентусом» в третьем туре Серии А (0:0).

Армия и оружие Эсминец США без разрешения Китая вошел в воды Парасельских островов В КНР заявили о неоспоримых суверенных правах на острова в Южно-Китайском море и близлежащие акватории Ракетный эсминец американской армии без разрешения правительства Китая вошел в территориальные воды Парасельских островов, сообщило китайское Минобороны.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Происшествия Число жертв аварии с автобусом в Ярославской области выросло до восьми Число погибших в результате аварии под Ярославлем с участием пассажирского автобуса и грузовика увеличилось до восьми человек.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Экономика Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции.

Транспорт В Москве прошёл парад городской техники Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.

Футбол «Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.

Шоу-бизнес Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

Армия и оружие Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.

Политика Сенатор США призвал атаковать нефтяные объекты Ирана Сенатор США Линдси Грэм заявил, что властям США нужно изучить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco ("Сауди Арамко").

Политика Сноуден назвал условия для своего возвращения в США Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.

Шоу-бизнес Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Футбол Ибрагимович: «Златан может быть только один» Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал клубный ролик, в котором гол шведа повторяет футбольный симулятор FIFA 20.