Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу. В составе хозяев забитым мячом отметился Самюэль Жиго (12-я минута), у гостей отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль-Кабир (60), названный лучшим игроком встречи.

«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России по футболу

Здоровье Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.

Религия В РПЦ назвали зарплаты священников Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Шоу-бизнес Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.

Политика Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.

Общество На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.

Экономика Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.

Шоу-бизнес Андрей Разин назвал причину болезни Анастасии Заворотнюк Разин сравнил болезнь Заворотнюк не только с диагнозом Фриске, но и с Хворостовским.

Происшествия В Ярославской области в аварии с автобусом погибли семь человек Автобус с людьми двигался из Ярославля, по предварительной информации в его салоне находились 27 пассажиров и водитель.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.

Экономика Минфин оценил расходы на льготную ипотеку на Дальнем Востоке Программа льготной ипотеки под 2% для жителей регионов Дальнего Востока потребует от пяти до десяти млрд рублей в 2020 году.

Авто Названа дата появления нового Land Rover Defender в РФ Внедорожник Land Rover Defender нового поколения, представленный на Франкфуртском автосалоне 10 сентября, доберется до России во второй половине 2020 года.

Политика Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе 14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Шоу-бизнес Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу 13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.

Шоу-бизнес Анна Седокова планирует подать в суд на жену бойфренда Артистка, в свою очередь, не стала терпеть подобное поведение, и намерена подать в суд на обидчицу.

Здоровье Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.

Баскетбол Испанцы стали первыми финалистами чемпионата мира по баскетболу Сборная Испании обыграла команду Австралии и вышла в финал чемпионата мира по баскетболу. Встреча завершилась со счетом 95:88.

Авто «ГАЗ» представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4» Автомобиль в рамках обновления обзавелся видоизмененной передней частью кузова, модернизированным передним мостом со ШРУСами, новой «раздаткой», увеличенным передаваемым моментом и управляемым электроприводом.

Происшествия Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.

Авто Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.

Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.