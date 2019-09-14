РПЛ

RuNews24.ruRuNews24.ruМосковский «Спартак» проиграл «Уралу» на своем поле

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Ответный мяч футболисты «Урала» отыграли сразу после начала второго тайма. Эль-Кабир навесил в штрафную «Спартака», мяч получил Бавин, который отыграл пяткой на Ильина, убравшего двух соперников, после чего был нанесен удар – 1:1. Второй мяч был забит уже на 60-й минуте встречи.
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