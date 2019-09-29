РПЛ

Российская газетаРоссийская газета«Спартак» проиграл на своем поле «Оренбургу»

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Московский "Спартак" потерпел четвертое поражение подряд в Премьер-лиге. В матче 11-го тура команда Олега Кононова проиграла на своем поле "Оренбургу" - 1:2. При объявлении диктором состава хозяев спартаковские болельщики дружно освистали Кононова.
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