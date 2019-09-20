В целом «красно-белые» владели инициативой, но отыграться не сумели. Для них это уже третье подряд поражение в чемпионате России. В турнирной таблице РПЛ «Уфа» поднялась на шестое место (14 очков), а «Спартак» опустился на седьмое (14 очков).

«Спартак» проиграл третий подряд матч в РПЛ

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