РПЛ

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Спартак» проигрывает «Ростову» после первого тайма

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, 8 декабря
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Счет в матче «Спартак»-«Ростов», проходящем в Ростове, после первого тайма оказался 0:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону. Единственный гол был забит на двадцатой минуте полузащитником Бахтиером Зайнутдиновым.
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