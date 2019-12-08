РПЛ
Московский Комсомолец«Спартак» проигрывает «Ростову» после первого тайма
|18′
Ивелин Попов
|22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
|38′
Алекс Крал
|42′
|53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
|72′
|74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
|77′
|79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|80′
Эсекиэль Понсе
|81′
|83′
Бактиер Зайнутдинов
|87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
|90′+2′
Александр Саплинов
|90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
98
Максименко
47
Зобнин
33
Крал
14
Джикия
25
Мельгарехо
20
Шюррле
23
Ларссон
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
17
Бакаев
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
8
Попов
17
Норманн
19
Байрамян
47
Долгов
9
Сигурдарсон
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
Счет в матче «Спартак»-«Ростов», проходящем в Ростове, после первого тайма оказался 0:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону. Единственный гол был забит на двадцатой минуте полузащитником Бахтиером Зайнутдиновым.
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