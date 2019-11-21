Футбол

News.ruNews.ru«Спартак» прокомментировал слухи об уходе Рассказова и Гулиева

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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско заявил, что слухи о расставании с защитником Николаем Рассказовым и полузащитником Умяром Гулиевым являются ложными.
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