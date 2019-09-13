Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Спартак», расизм и «обезьяна»: клуб подал в суд на фаната ЦСКА

Московский "Спартак" подал в суд на фаната ЦСКА, обвиняя его в оскорблении футболиста, которого в "Спартаке" уже нет. Предстоит долгое разбирательство, исход которого пока неясен, но скандальность процессу гарантирована. С российским футболом никогда не будет скучно.
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