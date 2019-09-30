Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера, которых рассматривает руководство «Спартака», является Валерий Карпин. В случае его ухода из «Ростова» главным претендентом на пост тренера ростовской команды будет Андрей Талалаев.

с чего всё началось

В случае ухода специалиста из команды с берегов Дона, главным претендентом на пост тренера ростовской команды будет Андрей Талалаев, который в настоящее время занимает аналогичную должность в подмосковных "Химках". Карпин уже дважды становился главным тренером "Спартака".

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