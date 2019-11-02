Футболисты московского "Спартака" победили тульский "Арсенал" в матче 15-го тура молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 5:2 в пользу "Спартака".

Происшествия В Забайкалье за убийство и изнасилование арестованы трое подростков В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних арестованы по обвинению в изнасиловании и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Происшествия Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Общество Синоптики предполагают, что зима в России будет сравнительно теплой Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал сегодня, что зимние месяцы, декабрь, январь и февраль, в целом в российских регионах по температуре будут сравнительно теплыми, температура воздуха, в основном, около и выше нормы.

Политика Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Шоу-бизнес «Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.

Футбол Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:0 В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Борнмуту» со счетом 0:1. Единственный мяч забил 27-летний норвежец Джошуа Кинг.

Армия и оружие Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря с целью проведения боевых стрельб из зенитных ракетных комплексов в рамках совместных с НАТО тактических учений, которые проводятся в период с 31 октября по 4 ноября.

Происшествия В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.

Политика Россия не имеет права проводить призыв в армию в Крыму В докладе отмечается, что с точки зрения международного права Крым является оккупированной территорией, что накладывает на Россию обязательства в рамках Женевской конвенцией.

Общество Сегодня вступил в силу закон о «суверенном Рунете» Следующий шаг: положения о криптографической защите и национальной система доменных имен 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Авто Пикап Jeep Gladiator стал 1000-сильным Цены на Jeep Gladiator могут легко превысить 50 тыс. долларов, но это ничто по сравнению с базовой ценой Maximus в 225 тыс. долларов.

Экономика Под проект «НОВАТЭКа» в Мурманске может быть создана ТОР В ноябре 2018 года на конференции "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом" в рамках Мурманской международной деловой недели генеральный директор ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дмитрий Агеев заявлял, что "НОВАТЭК" вложит 120 млрд рублей в создание верфи под Мурманском.

Политика Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.

Происшествия СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".

Общество «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.

Хоккей Шайба Дацюка помогла «Автомобилисту» победить «Трактор» Гости взяли верх над хозяевами льда со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Павел Дацюк.

Политика Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2» США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.

Армия и оружие Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27 Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.

Транспорт По Крымскому мосту проехали 8 млн автомобилей Всего за месяц по мосту проехал 1 млн машин. Рекордным оказалось 12 августа — за сутки мостом воспользовались почти 36 тыс. автомобилей.

Космос Верховная Рада разрешила украинцам отправиться в космос Украинский парламент принял закон, который разрешает осваивать космос частным компаниям и, просто, гражданам.