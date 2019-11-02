Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Спартак» разгромил «Арсенал» в матче молодежного первенства России

Спартак — Арсенал (Тула)
4 ноября
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Футболисты московского "Спартака" победили тульский "Арсенал" в матче 15-го тура молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 5:2 в пользу "Спартака".
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