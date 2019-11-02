Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Спартак» разгромил «Арсенал» в первенстве молодежных команд

В матче 15-го тура молодежного первенства клубов РПЛ "Спартак" в Москве одержал победу над тульским "Арсеналом" — 5:2. Голами в составе красно-белых отметились Константин Шильцов, Степан Оганесян, Максим Актисов, Николоз Кутателадзе и Степан Мельников.
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