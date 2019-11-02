В матче 15-го тура молодежного первенства клубов РПЛ "Спартак" в Москве одержал победу над тульским "Арсеналом" — 5:2. Голами в составе красно-белых отметились Константин Шильцов, Степан Оганесян, Максим Актисов, Николоз Кутателадзе и Степан Мельников.

Общество В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов.

Происшествия Автомобиль «впечатал» пенсионера в стену на парковке мэрии Москвы На парковке мэрии Москвы служебный автомобиль Audi сбил пешехода, «впечатав» его в стену.

Происшествия Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.

Здоровье Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.

Происшествия Отравившихся в ресторане отеля в Казани детей выписали из больницы В Казани из больницы выписали всех детей, госпитализированных после отравления в ресторане отеля «Кристалл», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

Происшествия В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Политика «Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Общество Москвичи скупают квартиры площадью 11 кв. метров Согласно новому законопроекту, купить жилье меньше 10 квадратных метров в Москве не получится.

Происшествия В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Общество Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.

Кино Названы самые страшные монстры из фильмов ужасов Издание Independent составило список самых пугающих монстров из фильмов ужасов всех времен. Всего в рейтинг вошли 20 персонажей.

Происшествия В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.

Общество Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Происшествия Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.

Общество В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.

Спорт Российские шахматисты стали победителями командного чемпионата Европы Сборная России стала победителем мужского командного чемпионата Европы в пятый раз, ранее россияне выигрывали турнир в 1992, 2003, 2007 и 2015 годах, еще девять раз победа на первенстве Европы оставалась за командой СССР.

Путешествия Первая группа японских туристов прибыла на Курилы Группа туристов из Японии прибыла в Южно-Курильск, находящийся на острове Кунашир.