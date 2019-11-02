Футбол
Sport24.ru«Спартак» разгромил «Арсенал» в первенстве молодежных команд
В матче 15-го тура молодежного первенства клубов РПЛ "Спартак" в Москве одержал победу над тульским "Арсеналом" — 5:2. Голами в составе красно-белых отметились Константин Шильцов, Степан Оганесян, Максим Актисов, Николоз Кутателадзе и Степан Мельников.
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Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов.
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Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
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Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли
Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.
РИА Новости 08:10
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Отравившихся в ресторане отеля в Казани детей выписали из больницы
В Казани из больницы выписали всех детей, госпитализированных после отравления в ресторане отеля «Кристалл», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.
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«Астон Вилла» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
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Военное обозрение 03:20
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В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе
Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
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Интерфакс 03:36
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После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
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Москвичи скупают квартиры площадью 11 кв. метров
Согласно новому законопроекту, купить жилье меньше 10 квадратных метров в Москве не получится.
Комсомольская правда вчера в 18:03
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 07:13
Общество
Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову
Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.
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Происшествия
В Сети появилось видео с места взрыва танкера в Находке
При взрыве на танкере "Залив Америка" в порту Находки погибли три человека.
Газета.Ru 03:16
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Названы самые страшные монстры из фильмов ужасов
Издание Independent составило список самых пугающих монстров из фильмов ужасов всех времен. Всего в рейтинг вошли 20 персонажей.
Газета.Ru 02:57
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
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Известия 07:09
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Спорт
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Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
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Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
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Футбол
«Локомотив» упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в матче 15-го тура чемпионата России.
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В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
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Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
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Российские шахматисты стали победителями командного чемпионата Европы
Сборная России стала победителем мужского командного чемпионата Европы в пятый раз, ранее россияне выигрывали турнир в 1992, 2003, 2007 и 2015 годах, еще девять раз победа на первенстве Европы оставалась за командой СССР.
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Первая группа японских туристов прибыла на Курилы
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РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
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