Футбол
Росбалт«Спартак» разгромил «Локомотив», сделав «Зенит» единоличным лидером чемпионата России
«Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью — 1:1. У оренбуржцев отличился в первом тайме Деспотович, у хозяев — Фернандеш. «Зенит», выигравший в Самаре, стал единоличным лидером РПЛ.
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Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
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Армия и оружие
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Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь вчера в 10:12
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Футбол
Тедеско прокомментировал победу над «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями после дерби с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.
ProstoProSport 12:09
Фигурное катание
Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 03:37
Происшествия
Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего
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Lenta.ru 13:02
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Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза 00:31
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Авангард — ЦСКА 0:1 (2-й период)
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Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война
Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Life.ru вчера в 07:17
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
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РФ не возвращает украинские катера из-за их состояния
Российская сторона передаст Украине катера, задержанные в Керченском проливе в 2018 году, как только приведет их в надлежащее состояние.
Аргументы неделi. Крым 12:56
Армия и оружие
Появилось видео с предполагаемого места гибели аль-Багдади
В интернете появились видеозаписи, снятые на предполагаемом месте ликвидации руководителя ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки "ИГИЛ") Абу Бакра аль-Багдади.
Российская газета 06:01
Шоу-бизнес
Стас Пьеха несколько лет не разводится с женой из-за сына
Певец Стас Пьеха еще в 2014 году расстался с женой Натальей, однако пара до сих пор состоит в официальном браке.
Народные новости вчера в 18:04
Гаджеты
3D-художник показал ворота Оргриммара из WoW на движке UE4
Специалист по 3D-графике из компании Quixel Виктор Охман использовал Unreal Engine 4, чтобы воссоздать ворота Оргриммара, столицы Орды из World of Warcraft.
Игромания.ру 13:22
Общество
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли
Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС 25 октября в 12:16
Футбол
Аякс — Фейеноорд 4:0
В матче 11-го тура чемпионата Голландии "Аякс" разгромил "Фейеноорд" со счетом 4:0. Все мячи амстердамцы забили еще в первом тайме.
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Экспресс газета вчера в 07:32
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Технологии
Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер
Мойка78 25 октября в 05:34
Футбол
ФК «Оренбург» сыграет на выезде с ФК «Краснодар»
Завтра ФК «Оренбург» проведет выездной матч с ФК «Краснодар». Начало в 21:00 по оренбургскому времени.
Вестирама.ру вчера в 06:42
Авто
Представлен пикап Great Wall Pao в «рабочей» версии
Китайский автопроизводитель выпустил на рынок Great Wall Pao, который позиционируется как простой «рабочий» пикап.
Тарантас Ньюс вчера в 07:49
Политика
Губернатор Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда, который в своем докладе описал старший научный сотрудника Джеймстаунского фонда Ричард Хукер.
Газета.Ru 06:58
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Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
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Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru 10:31
Политика
Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
РИА Новости 11:55