Футбол

РосбалтРосбалт«Спартак» разгромил «Локомотив», сделав «Зенит» единоличным лидером чемпионата России

2 фото
«Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью — 1:1. У оренбуржцев отличился в первом тайме Деспотович, у хозяев — Фернандеш. «Зенит», выигравший в Самаре, стал единоличным лидером РПЛ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» разгромил «Локомотив», сделав «Зенит» единоличным лидером чемпионата России

Росбалт13:55

«Зенит» - лидер, а Дзюба в шаге от лучших бомбардиров

Inc-news.ru13:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

РИА Новости 09:45
Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК вчера в 04:38
Армия и оружие

Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь вчера в 10:12
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Футбол

Тедеско прокомментировал победу над «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями после дерби с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.
ProstoProSport 12:09
Фигурное катание

Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 03:37
Происшествия

Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего

Отец солдата сообщил, что общался с сыном до произошедшего каждые выходные.
Lenta.ru 13:02
Политика

Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

Политическая Экспертиза 00:31
Хоккей

Авангард — ЦСКА 0:1 (2-й период)

Новый Омск 13:18
Политика

Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война

Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Life.ru вчера в 07:17
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Политика

РФ не возвращает украинские катера из-за их состояния

Российская сторона передаст Украине катера, задержанные в Керченском проливе в 2018 году, как только приведет их в надлежащее состояние.
Аргументы неделi. Крым 12:56
Армия и оружие

Появилось видео с предполагаемого места гибели аль-Багдади

В интернете появились видеозаписи, снятые на предполагаемом месте ликвидации руководителя ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки "ИГИЛ") Абу Бакра аль-Багдади.
Российская газета 06:01
Шоу-бизнес

Стас Пьеха несколько лет не разводится с женой из-за сына

Певец Стас Пьеха еще в 2014 году расстался с женой Натальей, однако пара до сих пор состоит в официальном браке.
Народные новости вчера в 18:04
Футбол

ЦСКА уступил «Динамо» в московском дерби, Влашич не забил пенальти

Sportbox.RU 11:29
Гаджеты

3D-художник показал ворота Оргриммара из WoW на движке UE4

Специалист по 3D-графике из компании Quixel Виктор Охман использовал Unreal Engine 4, чтобы воссоздать ворота Оргриммара, столицы Орды из World of Warcraft.
Игромания.ру 13:22
Общество

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС 25 октября в 12:16
Футбол

Аякс — Фейеноорд 4:0

В матче 11-го тура чемпионата Голландии "Аякс" разгромил "Фейеноорд" со счетом 4:0. Все мячи амстердамцы забили еще в первом тайме.
Спорт-Экспресс 13:36
Общество

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:32
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Технологии

Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер

Мойка78 25 октября в 05:34
Футбол

ФК «Оренбург» сыграет на выезде с ФК «Краснодар»

Завтра ФК «Оренбург» проведет выездной матч с ФК «Краснодар». Начало в 21:00 по оренбургскому времени.
Вестирама.ру вчера в 06:42
Авто

Представлен пикап Great Wall Pao в «рабочей» версии

Китайский автопроизводитель выпустил на рынок Great Wall Pao, который позиционируется как простой «рабочий» пикап.
Тарантас Ньюс вчера в 07:49
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

РИА Новости 04:40
Политика

Губернатор Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда, который в своем докладе описал старший научный сотрудника Джеймстаунского фонда Ричард Хукер.
Газета.Ru 06:58
Происшествия

Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Шоу-бизнес

Ольга Дроздова набрала 40 килограммов во время беременности

Дни24 05:51
Гаджеты

Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS

Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru 10:31
Политика

Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
РИА Новости 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное