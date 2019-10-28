На 57-й минуте матча 14 тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" гости повели в счете.

«Спартак» открыл счет в игре с «Локомотивом»

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